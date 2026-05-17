Kryeministri Edi Rama deklaroi në podcastin “Flasim” se Shqipëria ka shënuar progres të jashtëzakonshëm në fushën e prokurimeve publike, duke u vlerësuar pozitivisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të integrimit.
Sipas Ramës, Shqipëria renditet e para në rajon për treguesit e prokurimeve publike dhe në disa indikatorë kyç ndodhet edhe mbi mesataren e vendeve të BE-së.
Ai theksoi se procedurat me një ofertues në vend janë 23.5%, ndërsa për prokurimet e punëve publike kjo shifër zbret në 12%, krahasuar me mbi 32% që është mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian.
“Këtë javë ndamë disa të dhëna kuptimplota për ecurinë e jashtëzakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe një kapitull ku, ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit e kanaleve dhe e portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës.
Sot, në bazë të vlerësimit europian, Shqipëria është e para në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimeve publike, ndërkohë që në disa indikatorë kryesorë Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vendet e BE-së është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna të tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që, falë vullnetit tonë, u hap në anën e drejtësisë, por është edhe lufta e përditshme sistematike në anën e modernizimit të shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit”, theksoi Rama.
Kreu i qeverisë nënvizoi se lufta kundër korrupsionit nuk lidhet vetëm me drejtësinë, por edhe me modernizimin e shtetit dhe ndërtimin e sistemeve digjitale që reduktojnë hapësirat për abuzim.
Rama u ndal edhe te shërbimet online, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen tashmë në platformën e-Albania, çka sipas tij ka eliminuar radhët dhe ryshfetet për qytetarët.
“Janë rezultatet që tregojnë se, nga njëra anë, qytetarët tanë shërbehen tanimë prej vitesh me një klik në sistemin e shërbimeve digjitale, ku 95% e shërbimeve që ata kërkojnë nga shteti janë në platformën e-Albania. Pra, nuk janë më radhët, nuk janë më ryshfetet për të kaluar radhën e kështu me radhë, por është marrëdhënia e drejtpërdrejtë me shtetin. Ndërsa, nga ana tjetër, është pikërisht i gjithë sistemi i prokurimeve publike. Prandaj jam krenar sot që Shqipëria përmendet si një shembull pozitiv nga ata që na gjykojnë objektivisht, ndryshe nga çfarë ndodh në pasqyrat e deformuara të gjykatësve popullorë, subjektivë, partiakë dhe gjysmë të verbër ose tërësisht të verbër”, tha ai.
Leave a Reply