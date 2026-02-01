Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se gjatë kësaj jave janë shpallur zyrtarisht të gjitha dëmshpërblimet për 15 bashkitë e prekura nga zjarret e verës së kaluar, për periudhën 15 qershor – 15 shtator. Procesi është realizuar përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe përfshin bashkitë Malësi e Madhe, Krujë, Rrogozhinë, Peqin, Tepelenë, Delvinë, Has, Kukës, Dibër, Kamëz, Librazhd, Gramsh, Maliq, Finiq dhe Dropull.
“Të gjitha këto territore të prekura nga zjarret kanë tanimë në dispozicion masën e përcaktuar të dëmshpërblimeve sipas dëmeve. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja, e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimi të shkojë aty ku duhet dhe cilido që është dëmtuar të marrë atë që i takon”, tha Rama.
Gjatë fjalës së tij në podcastin “Flasim”, Rama u ndal edhe te rritja e buxhetit të Mbrojtjes, duke kaluar mbi 2% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, prag i përcaktuar nga NATO për vendet anëtare.
Sipas Ramës, ky është buxheti me investimin më serioz në sektorin e mbrojtjes dhe përfaqëson fillimin e një kthese strategjike afatgjatë. Ai theksoi se kjo qasje nuk synon vetëm blerjen e pajisjeve apo modernizimin, por ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale brenda vendit.
“Është buxheti me investimin më serioz në mbrojtje historikisht dhe këto përmasa financimi, struktura e financimit, flasin për fillimin e një kthese strategjike afatgjatë, që nuk kufizohet më në blerje pajisjesh apo thjesht në modernizim përmes blerjeve, por synon ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale këtu në vend dhe kjo qasje lidhet me një bazë vendore të industrisë së mbrojtjes, lidhet me investime në prodhim, jo vetëm për nevojat e brendshme, por edhe për eksport, lidhet transferim teknologjie dhe mirëmbajtje dhe lidhet në instancë të fundit me atë domosdoshmëri të prekshme, që tanimë mund ta adresojmë, sepse i kemi krijuar mundësitë. Është një Shqipëri tjetër me fuqi të tjera për të bërë të mundur që në sektorin e mbrojtjes shteti, jo thjesht të shpenzojë, pra, jo vetëm të shpenzojë, por edhe të fitojë dhe duke fituar të riinvestojë. Dhe duke investuar dhe riinvestuar, të rrisë edhe mundësitë për punësim cilësor të mirëpaguar”, tha Rama.
