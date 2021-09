Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të enjte në Asamblenë e Përgjithshme të PS emrat e kabinetit të ri qeveritar të cilin do ta drejtojë në mandatin e tij të 3 në krye të punëve të vendit.

Kreu i qeverisë ka konfirmuar në detyrë 7 ministra. Arben Ahmetaj do të vijojë të jetë ministër i Rindërtimit, por krahas kësaj detyre do të mbajë edhe postin e zv/kryeministrit.

Po ashtu janë konfirmuar edhe Peleshi në krye të dikasterit të mbrojtjes, Olta Xhaçka si ministre e Jashtme, Bledi Çuçi si ministër i Brendshëm, Belinda Balluku në krye të ministrisë së Infrastrukturës dhe Ogerta Manastirliu si ministre e Shëndetësisë.

Emrat e rinj në kabinetin qeveritar janë ai i Ulsi Manjës që do të mbajë postin e Ministrit të Drejtësisë. Në legjislaturën e kaluar, Manja ishte kryetar i Komisionit të Ligjeve.

Post në qeverinë “Rama 3” do të ketë edhe Frida Krifca e cila nga kryetare e AZHBR-së do të bëhet ministre e Bujqësisë. Delina Ibrahimaj do të kalojë nga Drejtoria e Tatimeve në krye të Ministrisë së Ekonomisë. Rikthehet në kabinetin qeveritar Mirela Kumbaro, e cila do të jetë ministre e Turizmit dhe Mjedisit.

E PLOTE:

Zëvendës kryeministri do të jetë Arben Ahmetaj

Ministri për Punët e Jashtme dhe Europën Olta Xhaçka

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja

Ministri i Punëve të Brendshme Bledi Çuçi

Ministri i Financave Delina Ibrahimi

Ministri për Infrastrukturën Belinda Balluku

Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu

Ministri i Arsimit Evis Kushi

Ministri i Kulturës Elva Margariti

Ministria e Bujqësisë Frida Krifca

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro

Qeveria e re do ketë katër ministra shteti:

Elisa Spiropali ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin

Edona Bilali ministre e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes

Bora Muzhaqi ministre e Shtetit per Rinine dhe Femijet

Milva Ekonomi ministre e Shtetit per Standardet dhe Sherbimet