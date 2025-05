Përgatitjet e fundit për të pritur Giro d’Italia i ka parë nga afër sot edhe kryeministri Edi Rama.

Ai thotë se me këtë aktivitet, Shqipëria do të jetë në vëmendjen e mbi 200 televizioneve nga mbarë bota.

“Ja, këtu në sheshin Skënderbej, ku nga njëra anë po përgatitemi për të mikpritur të gjithë Europën më 16 maj, por ndërkohë po përfundojmë përgatitjen e madhe të Giro D’Italia (La grande partenza) të Xhiros së Italisë pas 48 orësh. Një event fantastik për 200 televizione në mbarë botën, që do të shfaqë Shqipërinë Europën e Ballkanit. Dhe jam shumë i lumtur që në 3 ditë me radhë Shqipëria do të tregojë të gjithë shkëlqimin e vetë në sytë e mbarë botës. Dhe nga ana tjetër, shqiptarët e të gjitha moshave, po sidomos fëmijët do shijojnë xhiron legjendare të Italisë, këtu në tokën tonë”, shprehet kryesocialisti.