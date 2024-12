Kryeministri Edi Rama u shpreh në seancën e përbashkët të kuvendeve se sanksionet e BE-së ndaj Kosovës sot janë një absurditet. Ai theksoi se në samitin e BE-së me Ballkanin Perëndimor ka këmbëngulur bashkë me presidenten Vjosa Osmani që ato të hiqen. Sipas tij, Kosova duhet të bindë edhe skeptikët më të mëdhenj të saj në BE se barra e fajit për degradimin e dialogut është vetëm e Serbisë.

“Dëshira ime e zjarrtë e patregueshme dot me fjalë është që të mos jemi njëri në tryezën e negociatave për anëtarësim në BE kurse tjetri në listën e sanksioneve të BE, të cilat meqë ra fjala sot janë një absurditet absolut. Së bashku me presidenten në samitin me BE dy ditë më parë kemi këmbëngulur me forcë që ato masa të hiqen dhe kemi siguruar që të gjitha fondet e BE-së që janë penguar të lëvrohen për shkak të atyre masave të mos digjen. Por ne duhet të jemi dorë për dore paqedashës dhe paqeruajtës për të bindur dora dorës edhe skeptikët më të mëdhenj në BE për absurditetin e mosnjohjes së tyre ndaj shtetit të Kosovës dhe në sytë e tyre barra e fajit për degradimin e dialogut duhet t’i bjerë e gjitha vetëm Serbisë, por kurrsesi nuk duhet të lejojmë qoftë edhe një gram ti bjerë Kosovës. Duam që Republika e Kosovës të njihet një orë e më parë nga vendet e BE që ngurrojnë të pranojnë realitetin e pandryshueshëm të pavarësisë përfshirë edhe nga vetë Serbia të cilën Kosova e ka mundur me luftë këtu e 25 vjet më parë dhe nuk ka më asnjë arsye për ta lidhur me të në asnjë formë dhe asnjë mënyrë fatin europian të saj”, u shpreh ai.

Rama theksoi se Shqipëria do ta ndihmojë Kosovën në rrugën e saj europiane, por mundësitë e Tiranës zyrtare nuk krahasohen me ato të miqve dhe aleatëve strategjikë. Këtu citoi edhe një mesazh të Bill Clinton.

“Duam ta ndihmojmë Kosovën në rrugëtimin europian, por mundësitë tona as që mund të krahasohen me mundësitë e miqve dhe aleatëve tanë strategjikë dhe pezmatimi i tyre me Kosovën na pengon të bëjmë sa do donim e sa do mundnim në këtë kohë kur të gjitha yjet janë kthyer në favor të shqiptarëve për tu bashkuar përmes dy shteteve tona me Europën. Më ndjeni ta përsëris porosinë e mikut më të madh të Kosovës që i është ngritur për së gjalli një monument, Bill Clinton më kërkoi t’ju them të gjithë miqve në Kosovë se koha nuk e sjell shansin historik përgjithmonë por e sjell që të mos e humbasim dhe ta kthejmë në një arritje historike sa kohë e kemi atë në dorë”, tha Rama.