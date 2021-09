Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka zbuluar një ‘debat’ të vjetër që ka me Albin Kurtin. Ai thotë se nuk pretendon të jetë ‘vellai i madh’ i Kurtit pasi ky i fundit nuk do të pranonte kurrë.

‘’Meqë m’u drejtuat vëllai i madh, vëllai i vogël, unë kam qëlluar të jem vëllai i madh në shtëpi, kam mësuar rrugës që me vëllain e vogël ka gjithmonë një problem, kur i thua vëllait të vogël nuk të dëgjon, kurse ai të thotë gjithmonë ma zgjidh.

Unë nuk pretendoj se jam vëllai i madh, aq më pak vëllai i mad hi Albinit që është më i ri. Nuk do e pranonte kurrë, ky është debat i vjetër mes nesh, filozofik.

Jam edhe më i bindur sot që Ballkani i Hapur është i vetmi drejtim strategjik që ne mos ngecim në mënyrë ciklike në baltën e së shkuarës si shqiptarë dhe rajon. Riprodhimi i historisë është industry ballkanike e mirënjohur, por do ja lerë vendin saldimit të paqes.

E gjitha kjonuk mund t ë jetë e plotë pa njohjen përfundimtare të Kosovës. Në një Ballkan të Hapur, liria e lirive të njerëzve, kapitaleve, mallrave, shërbimeve, ka gjithmonë e më pak vend për këto artifica që vijnë nga e shkuara. Më e mundur që të ketë sukses dialogu sipas meje.

Dhe e fundit Ballkani i Hapur nuk është asgjë përveçse marrja në zotërim e procesit të Berlinit dhe përshpejtimi i tij, duke mos pritur një herë në vit të mblidhemi në kryeqytete, port ë çojmë përpara këto nisma të nevojshme.

E kuptoj shumë mirë që Kosova e ka të nxehtë plagën dhe historia është shumë e afërt, por forca njëkohësisht duhet të jetë shumë e madhe për të parë më tutje. Kosova e ka fituar luftën, lufta ka mbaruar. Avionët e helikopterët janë për ushqim propagandistic në Serbi, Kosovës s’kanë çfarë i bëjnë.

Vëllai dhe fqinjin nuk i zgjedh, dakord? Kështu që me vëllain të lidh gjaku, familja, e shkuara dhe e ardhmja. Me fqinjin fakt që e kea ty. E ke aty dhe gjyshja ime thoshte s’ka shtëpi të lumtur me fqinj të pakënaqur. Duhet ti bëjmë të gjitha përpjekjet dhe përpjekja për Ballkanin e Hapur nuk e eklipson betejën për të fituar njhojen e Kosovës. Ecin paralelisht”, tha Rama.

