Kryeministri Edi Rama ditën e sotme njoftoi me anë të një postimi në rrjete sociale se do certifikata e kontrollit teknik të DPSHTRR heq detyrimin e kontrollit fizik të automjetit kur ndërron pronësia.

Disa qytetarë në komente, i kanë kërkuar kreut të qeverisë që të japë sqarime mbi skandalin e publikimit të listës së pagave dhe të dhënave personale.

Rama ka zgjedhur të replikojë me komentuesit. Një prej tyre e pyet kryeministrin se “përse duhen tërë ata parazitët të marrin rrogat kot në kurrizin tonë?”. Edi Rama i përgjigjet duke i thënë “rrogat për të cilat flet janë të sektorit privat ndërsa shërbimet janë të shtetit”.

Kryeministri nuk ka kursyer as ironitë me kryedemokratin Lulzim Basha. Një tjetër komentues ka reaguar për postimin e Ramës i cili thotë se “si i kursen ti qytetarëve me 30 mijë orë pritje në vit, kur viti ka 8760 orë”.

Kreu i qeverisë i është kthyer me komentin “të gjitha orët bashkë flori”, jo të një individi, se kështu matet ky hall përderisa 7X7 nuk bëjnë 42”.