Kryeministri i vendit, Edi Rama ka reaguar pas marrjes së vendimit nga qeveria për mbylljen e përkohshme të platformës sociale “TikTok”.

Rama në një postim në “X” thekson se ky vendim është marrë pas konsultimeve që janë kryer me 65 mijë prindër e mësues të shkollave tona.

Ndër të tjera kryeministri Rama shprehet se qeveria është në dialog me kompaninë, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri për të paraqitur qoftë masat për rritjen e sigurisë për fëmijët, përfshirë edhe në gjuhën shqipe.

“Vendimi për mbylljen e përkohshme të TikTokut është e para një vendim i marrë në konsultimin e gjerë me 65 mijë prindër e mësues dhe e dyta, është një vendim i marrë pasi u ngritën kapacitetet e nevojshme teknike, ndërkohë që ne jemi në një dialog shumë pozitiv me kompaninë, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri për të na paraqitur qoftë një sërë masash për rritjen e sigurisë për fëmijët, përfshirë edhe në gjuhën shqipe, qoftë disa risi në shërbim të mësimeve e të studimeve. Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi”, shkruan Rama.