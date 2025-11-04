Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të martë pas publikimit të progres-raporteve nga Komisioni Evropian, të prezantuara nga komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, e cila përgëzoi vendet e Ballkanit Perëndimor për hapat e ndërmarrë në rrugën e integrimit drejt Bashkimit Evropian.
Në raport, Kos përmend Shqipërinë, Moldavinë dhe Ukrainën si vendet me progresin më të lartë gjatë vitit, ndërsa veçon Malin e Zi si vendin më të përgatitur në rajon për procesin e zgjerimit.
Komisionerja theksoi gjithashtu ritmin e shpejtë të hapjes së grup-kapitujve nga Shqipëria dhe progresin e dukshëm në reformat institucionale dhe ligjore, që po e afrojnë vendin me standardet e BE-së.
Në reagimin e tij, kryeministri Rama vlerësoi raportin si një konfirmim të qartë të punës së bërë nga qeveria shqiptare në procesin e integrimit dhe theksoi se Shqipëria do të vijojë me vendosmëri rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.
Postimi i komisioneres në rrjetet sociale u shoqërua me mesazhin:
@MartaKosEU: “Po, e kemi bërë dhe do të bëjmë gjithçka që duhet për t’u ulur më në fund si të barabartë në tryezën e BE-së. Le të vazhdojmë, përpara, së bashku.”
Yes, we did! And we will do whatever it takes to finally sit as equals around the EU table. Let’s keep going, fast forward, together pic.twitter.com/3ylIzzarJU
— Edi Rama (@ediramaal) November 4, 2025
