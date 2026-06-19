Gjatë votimit të amnistisë penale në Kuvend, dy deputetë e opozitës, kreu i partisë “Mundësia” Agron Shehaj dhe deputeti Erald Kapri, bllokuan foltoren.
Shkak u bë prania e kreut të qeverisë Edi Rama në seancën plenare, i cili mbërriti pak para orës 18:30, kur ishte parashikuar të votohej amnistia penale.
Sakaq nuk vonoi shumë dhe kreu i qeverisë ndau një reagim në rrjetet sociale, ku ndan edhe videon e përplasjes në Kuvend me dy deputetët e opozitës.
“Kushedi si rrotullohet në varr i ndjeri Mit’hat Frashëri me këta karagjozë të dalë nga koteci i kokës.
Natën natën, dhe shijojeni me kë ju do qejfi nëpër Tiranën e bukur e mos e çani kokën për ulëritësit e rrugëve, se aq u mban koteci të shkretëve”, shkruan Rama, teksa videon e shoqëron me vargjet: Dy ballista në një portë dale-dale. Njëri korb e tjetri sorrë dale-dale.
View this post on Instagram
Kujtojmë se kreu i qeverisë ka reaguar jo pak herë lidhur me protestat qytetare, të cilat këtë të enjte shënuar ditën e 19-të. Protestuesit kërkojnë anulimin e inestimit në zonën e Zvërnecit si dhe rrëzimin e qeverisë.
Leave a Reply