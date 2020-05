Kryeministri Edi Rama shkruan në Twitter se ka qenë në kontakt me autoritetet greke sa i përket gjobave për shqiptarët që tejkaluan afatin 90 ditor të qëndrimit gjatë pandemisë.

Rama thotë se nëse ka raste ku Athina nuk bindet, do të jetë qeveria shqiptare ajo që do ta rimbursojë gjobën për qytetarët shqiptarë.

Njoftimi i plotë i Ramës:

NJË LAJM ME RËNDËSI

Zyra ime ka qene ne kontakt te vazhdueshem me autoritetet greke, pas lajmit te bere publik te gjobitjes se disa shtetasve shqiptare qe kane tejkaluar afatin 90 ditor te qendrimit ne Greqi gjate muajve te fundit.

Autoritetet greke do te rishikojne te gjitha gjobat e vendosura, nderkohe kane siguruar se ne kohezgjatjen e pandemise vendosja e gjobave do te ndodhe vetem ne rastet flagrante, ku shkelja e afateve nuk ka lidhje me situaten e krijuar nga covid19.

UNË I SIGUROJ TË GJITHË QYTETARËT SHQIPTARË te cileve autoritetet greke nuk do t’ua anulojne gjoben, se do te rimbursohen ne masen 100% NGA QEVERIA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË