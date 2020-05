Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video që vjen nga kantieri i ndërtimit të Aeroportit të Kukësit.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ kreu i qeverisë theksoi se për shkak të situatës nga pandemia, është bllokuar gara ndërkombëtare të Aeroportit të Vlorës kur mbeteshin edhe 12 nga 60 ditë për marrjen e ofertave. Rama theksoi se brenda vitit do të kemi kantier edhe në Vlorë.

Postimi i Ramës:

🟢 Live nga kantieri i Aeroportit të Kukësit🤩

*Situata e Pandemisë ka bllokuar garën ndërkombëtare të Aeroportit të Vlorës kur mbeteshin edhe 12 nga 60 ditë për marrjen e ofertave. Sapo të krijohen kushtet për ofertuesit ndërkombëtarë, do të rifillojë me vetëm 12 ditë të mbetura dhe besoj fort që brenda vitit do të jemi në kantier edhe në Vlorë

/e.rr