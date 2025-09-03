Kryeministri Edi Rama ka publikuar disa pamje piktoreste nga aksi rrugor Moglicë-Strelcë-Lozhan i Ri-Maliq, i përfunduar së fundmi.
Sipas tij, rruga e re lidh komunitete të shpërndara në një zonë me potencial të lartë natyror dhe kulturor.
“Aksi rrugor Moglicë-Strelcë-Lozhan i Ri-Maliq. Ky segment i përfunduar rishtazi e përmirëson shumë ndërlidhjen e komuniteteve të kësaj zone me qendrat urbane dhe nxjerr në pah një itinerar të ri i cili kalon përmes një peizazhi shumë të bukur, duke nxitur një perspektivë të re për turizmin natyror në këtë qark.”, shkruan Rama krahas fotove të publikuara.
Aksi Moglicë-Strelcë-Lozhan i Ri-Maliq është një arterie e re që lehtëson qasjen drejt qendrave urbane si Maliqi dhe më tej drejt Korçës dhe shënon një hap të rëndësishëm në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në juglindje të Shqipërisë.
Ajo që e bën këtë aks rrugor veçanërisht të rëndësishëm është itinerari që përshkon një peizazh me kodra, lumenj dhe fshatra me tradita të pasura, duke i dhënë mundësi vizitorëve të eksplorojnë zona më pak të njohura, por jashtëzakonisht të bukura dhe autentike.
