Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video nga ecuria e punimeve në rrugën “Adria” në Durrës, duke e cilësuar projektin si një nga investimet më të rëndësishme për përmirësimin e infrastrukturës urbane të qytetit.
Sipas Ramës, një nga akset kryesore të Durrësit po transformohet në një rrugë më të sigurt, më funksionale dhe më bashkëkohore, në shërbim të qytetarëve dhe vizitorëve.
“Një nga akset më të rëndësishme të Durrësit, rruga ‘Adria’, po shndërrohet në një rrugë më të sigurt, më funksionale dhe më bashkëkohore për qytetarët dhe vizitorët”, shkruan Rama.
Kreu i qeverisë thekson se investimi përfshin sistemimin e trotuareve, krijimin e hapësirave të gjelbra, vendosjen e ndriçimit publik dhe një pamje tërësisht të re për këtë segment rrugor.
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