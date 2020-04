Kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sotme procedurën që duhet të ndjekin bizneset që do të hapen të hënën për të marrë leje në e-albania.

Shefi i kabinetit qeveritar ka bërë me dije se kjo leje merret vetëm njëherë dhe duhet të jetë i disponueshëm në mjedisin e biznesit në rast se do të kryhet një kontroll.

“Gati vërtetimi online në e-albania për të gjitha bizneset e miratuara për hapje nga ministria e shëndetësisë duke nisur nga java që vjen (20 – 26 prill). Ky vërtetim merret vetëm një herë!

Kujdes! Ky vërtetim duhet të jetë i disponueshëm, në mjedisin e biznesit kur zhvillohet një procedurë kontrolli. Bizneset e hapura të zbatojnë përpikmërisht protokollin e sigurisë që është i publikuar në e-albania sipas kategorisë përkatëse * nëse nuk keni një llogari ekzistuese të biznesit tuaj në e-albania, lutemi të kryeni hapjen e saj duke u identifikuar si Administrator me kredencialet tuaja.

Mosdisponimi i vërtetimit si biznes i miratuar nga ministria e shëndetësisë apo moszbatimi i protokollit përkatës të sigurisë, sjellin pasoja administrative dhe penale”, shkruan ndër të tjera Rama.