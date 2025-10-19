Kryeministri Edi Rama ka ndarë këtë të diel një moment të veçantë nga natyra shqiptare. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka publikuar foto nga Kelmendi i Malësisë së Madhe, i mbuluar nga ngjyrat magjike të vjeshtës.
“Mirëmëngjesi dhe nga Kelmendi i Malësisë së Madhe, ku vjeshta zbukuron me ngjyrat e saj magjike, ju uroj një të diel të paqtë”, shkruan Rama në përshkrimin e postimit, duke përcjellë një mesazh qetësie dhe bukurie natyrore.
Pamjet pasqyrojnë peizazhin malor të mbuluar me nuanca të arta dhe të kuqe, një kartolinë vjeshte që promovon turizmin e brendshëm dhe bukuritë natyrore të veriut të vendit.
