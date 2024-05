Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet e projektit të shkollës 9-vjeçare “Ndre Mjeda” në Shkodër, e cila do të rikonstruktuar. Ai ka paraqitur pamjet e shkollës si është aktualisht dhe si do të bëhet, duke shkruar se kjo do të arrihet falë investimit të qeverisë dhe punës së kryetarit të bashkisë, Benet Beci.

“Shkolla 9-vjeçare “Ndre Mjeda” në Shkodër, si e trashëguam dhe si do ta bëjmë me Benetin e me financimin e qeverisë”, shkruan Rama./m.j