Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një foto ku shfaqet duke përkëdhelur një kalë.

Mirëpo vëmendjen e ka tërhequr shprehja me të cilën e ka shoqëruar këtë foto.

Rama shkruan se kali vrapon me mushkëritë, reziston me zemrën dhe fiton me karakterin.

“Kali vrapon me mushkëritë, reziston me zemrën, fiton me karakterin”, fjalë e mençur”, shkruan Rama krah fotos.

Mëngjesin e sotëm kreu i qeverisë postoi një foto ku tregoi se ndodhej në një zonë malore me borë.