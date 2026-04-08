Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste në qarkun e Lezhës, gjatë së cilës u diskutua mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Rama theksoi se vendi do të integrohet në BE brenda vitit 2030, duke sqaruar se kjo nuk është një premtim i thjeshtë, por rezultat i një marrëveshjeje me Komisionin Evropian për ekzekutimin e një kalendari të detajuar pune, që përfundon në vitin 2027.
“Do të integrohemi në BE brenda vitit 2030, të gjithë thoshin “është gënjeshtër”. Në fakt ishte një marrëveshje me Komisionin Evropian për të ekzekutuar një kalendar pune dhe për të kryer detyrat e shtëpisë që përfundon në vitin 2027. Pastaj pas përfundimit në 2027 të negociatave me Komisionin, mbetet koha rreth 2 vite për të marrë miratimet në Parlamentet e vendeve anëtare. Dhe kështu shkon me një llogari në 2030. Nuk duhet të presim që dera e hapur e BE-së do rrijë hapur dhe do na presë ne. Dera është e hapur dhe ne duhet të hyjmë brenda”, tha Rama.
Ai nënvizoi se dera e BE-së është e hapur, por Shqipëria duhet të bëjë detyrat e saj dhe të mos lejojë që procesi të vonohet.
“Ne duhet të bëjmë punët tona dhe të mos lejmë asnjë hapësirë që pastaj gjërat të fillojnë të vonohen. Na duhet që në zgjedhjet e ardhshme vendore duhet të konfirmojmë forcën tonë me patjetër, është e rëndësishme që PS të dalë shumë e fortë për të realizuar objektivin historik. Na e ka sjell ne fati që ta çojmë deri në fund këtë proces. Nuk mundemi të lejojmë që ky proces të merret peng dhe duhet të zotërojmë fushën dhe të çojmë punët përpara. Kemi shumë gjëra për të cilat duhet të ndihemi mirë vërtetë”, tha Rama
Kryeministri përmendi gjithashtu se Shqipëria ka shumë arritje për të cilat duhet të ndihet krenare, ndërsa procesi i integrimit është një nga prioritetet kryesore të vendit.
