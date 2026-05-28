Kryeministri Edi Rama ndodhet në Korçë ku po feston përvjetorin e 35-të të Partisë Socialiste me mbështetësit atje.
Gjatë fjalës së tij, Rama bëri të ditur se Partia Socialiste do të vazhdojë të triumfojë në zgjedhjet e ardhshme.
Rama u ndal edhe te procesi i integrimit europian, duke deklaruar se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re pas hapjes së kapitujve të negociatave dhe tashmë po ecën drejt mbylljes së tyre.
Në fund, ai e konsideroi shiun gjatë aktivitetit si shenjë bereqeti.
“Mbi të gjitha është krenaria jonë që sot Shqipëria ndodhet në një fazë tjetër, pasi kemi mbyllur fazën e çeljes së të gjitha kapitujve të negociatave, tani kemi hapur procesin e mbylljes së gjithë kapitujve. Ndërsa shiu filloi duke dëgjuar se ç’ishte Shqipëria, le të vazhdojë si bereqeti që do të kemi dhe le të bjerë mbi këtë festë të 35-vjetorit të PS edhe këtu në Korçë, duke paralajmëruar një fitore të jashtëzakonshme si ajo që do realizojmë të gjithë bashkë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm”, tha Rama.
Mes të tjerash, ai u shpreh i bindur që “I kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo që ndodhet në botë” dhe që PS i ka dhënë Shqipërisë një titull krejt tjetër.
“Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi!”, theksoi Rama.
