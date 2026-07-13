Në një intervistë për Euronews Serbia kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se protestat aktuale në Shqipëri përfaqësojnë shumë më tepër sesa një temë specifike rreth së cilës mblidhen qytetarët, duke i vlerësuar ato si një shenjë se shoqëria po hyn në një fazë të re zhvillimi me pritshmëri më të larta.
“Protesta është diçka shumë më e madhe se vetë tema. Nuk janë vetëm flamingo. Është shumë më tepër se kaq. Është një sinjal se vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon”, tha Rama në një intervistë me Euronews Serbia.
Në bisedë, Rama theksoi se qytetarët po bëhen gjithnjë e më pak tolerantë ndaj mangësive dhe se ata kërkojnë ndryshime të shpejta.
“Njerëzit janë gjithnjë e më pak tolerantë ndaj asaj që mungon. Kjo është arsyeja pse njerëzit duan më shumë. Ata e duan tani. Dhe nuk mund t’i fajësojmë për këtë. Ky është çmimi që paguajmë për suksesin tonë. Kjo, sipas mendimit tim, është një protestë ndaj pritjeve në rritje dhe ne duhet të përballemi me të”, tha Kryeministri.
Rama shtoi se arsyeja kryesore për protesta të tilla është përmirësimi i standardeve të jetesës.
“Pavarësisht se si e quajnë njerëzit, pavarësisht se sa ashpër kritikohen në fund të fundit, arsyeja është se njerëzit jetojnë më mirë. Dhe kjo është arsyeja pse ata duan shumë më tepër. Normalisht, shoqëritë e varfra kanë një prag shumë të lartë tolerance për atë që u mungon. Shoqëritë e zhvilluara dhe ato në zhvillim kanë një prag shumë më të ulët të asaj që është e pranueshme. Ata duan atë që mungon”, tha Rama.
Rama shpjegoi ndryshimin në mentalitet në shoqëritë në zhvillim dhe ato të zhvilluara.
“Sepse, sapo e kuptojnë… njerëzit e varfër e kanë zakon të thonë: ‘Mund të ishte edhe më keq’. Njerëzit që nuk janë më të varfër kanë gjithmonë prirjen të thonë: ‘Por mund të ishte shumë më mirë’. Dhe ata kanë të drejtë. Mund të jetë shumë më mirë. I vetmi problem është të mos mbështetesh te recetat e gabuara, sepse atëherë situata mund të përkeqësohet shumë,” tha Rama.
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