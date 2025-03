Kryeministri Edi Rama është pritur me daulle në qytetit e Lezhës ku është hapur një qendër e re kulturore dhe rekreative në nder të At Gjergj Fishtës.



Kreu i qeverisë u takua me disa simpatizantë të PS-së, si edhe me një banor që iu prezantua si “qytetar euroatlanik” mbështetës i Lulzim Bashës.

Teksa përqafon Ramën, qytetari i drejtohet ish-kryedemokratit “O Lul e dua edhe këtë”, referuar kryeministrit.

Ndërsa Rama ironizon Bashën duke i thënë: “Ja Lul euroatlantik, por është me PS-në sot, se sot të gjithë duhet të vijnë me PS që të shkojmë në BE, se me kë do të shkojmë? Me ty nuk shkohet se të zë gjumi Lul”.