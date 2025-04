Kryeministri Edi Rama në kuadër të turit elektoral që pati sot në qarkun e Elbasanit, zhvilloi një takim edhe me qytetarët e Gramshit.

Në një sallë të mbushur plot, i shoqëruar nga drejtuesi politik Arbjan Mazniku, kandidatët dhe strukturat, kryesocialisti shprehej para takimit se vota për Shqipërinë ishte për BE-në.

Mes interesit të një populli të tërë dhe hallit të një njeriu të vetëm; mes të mirës së një vendi të tërë dhe interesit të një familjeje të vetme; mes Shqipërisë me BE-në zonjë në Europë dhe Shqipërisë me Bufin e Kënetës prapë në gropë… Kush zgjedh të parën Shqipërinë voton 5”.

Kreu politik i qarkut, Mazniku, u shpreh se vetëm me Ramën vendi shkon në BE.

“Kemi një njeri që i ka lënë vend vetes, që mund ta çojë Shqipërinë në Europë, që i hap telefonin atyre që kanë nevojë dhe që ia hapin telefonin në Europë kur ëhstë nevoja. Jam i bindur se vetëm me Edi Ramën Shqipëria mund të shkojë në BE. Gramshi ka shumë sfida, edhe pse është bërë shumë për këtë zonë ndër vitet e qeverisjes. Do shtrojmë rrugët e fshatrave si në Lenie apo Skënderbegas, ura dhe ujësjellës nga Holta në Poroçan e Pishaj. Ujësjellësi i Kodovjatit dhe rrugë të kësaj zone. Këto bëhen vetëm me Edin, drejtuesin tonë”, tha Mazniku mes të tjerash.