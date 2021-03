Kryeministri Edi Rama ka nisur konferencën online, “Rruga drejt 25 prillit”.

Gjatë fjalës së tij Rama tha se lëvizjet kanë qenë të vazhdueshme, ndërsa thekson se këtë fakt nuk mund ta ndryshojë asnjë qeveri.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se largimi nga vendi nuk ndodh vetëm në Shqipëri por në shumë vende.

Në këtë konferencë ai do të prezantojë 3 kandidatët për deputetë që do të jenë përfaqësues të emigrantëve.

Ndërkaq ai ka theksuar se në vitin 2008-2013, kemi më shumë të largur se pas 2014.

” Prej tre dekadash, më shumë kemi ikur se sa jemi kthyer dhe këtë fakt askush nuk e ndryshonte dot. Sepse efekti i kundërt i atyre 45 vite nuk mund të mos ishte aq ekstrem se sa ajo tkurrje deri ën fund e vetë popullit,. Këto tre dekada kanë koinciduar edhe me dallgët e furishme të një emigracioni të paparë në historian e botës. Po kush mund ta përmbante këtë furi biblike pa cenuar lirinë e lëvizjes drejt atyre vendeve ku niveli i jetesë është shumë i lartë se sa në shkretëtirën që la pas partia komuniste në gjysmën e Europës.

Me kë mund të krahasoheshin shifrat e prapambetjes shqiptare me gjysmën e kësaj Europe komuniste? Ishte e tejskajshme. Krahasuar me vetveten, Shqipëria ka bërë në 30 vitet e fundit progresin më të madh se krejt vendet e tjera –ish komunist, krahasuar po me veten. Falë keqqeverisjes kronike, Shqipëria i shkaktoi vetes dëme dhe vonesa që asnjë vend tjetër ish-komunist nuk i pësoi në kurriz. Shqipëria doli vendi më i torturuar mendërisht nga komunikimi.

Pa emigracionin masiv, Shqipëria do të ishte një i vdekur klinik, shtrirë përtokë në mes të Europës. Imagjinojeni vetë se sa shumë kohë humbëm duke vjedhur dritat, duke shpërdoruar ujin, duke rrumpallizuar arsimin, lënë pas dore shëndetësinë, tribalizuar administratën e kështu me radhë. Humbëm shanse të mëdha për një gjeneratë që lindi në vitet 1990 dhe u rritën në një rrëmujë. Sikur reformat që ne nisëm 7 vite më parëm, të ishin nisur 27 vite më parë, patjetër që Shqipëria do të ishte më e pasur e më e zhvilluar.

Ende duhet punë për ti sjellë krej në terezi, nuk do flisnim për këto nëse sdo kishim humbur kaq shumë kohë. Askush të mos mendojë se nuk do të flisnim për emigracionin. Diferenca që sot kroacia ka me ne, se ka ndaluar emigracionin. Edhe atje ikja e trurit është një shqetësim kombëtar, për të mos përmendur dhe vende të tjera. Numrat e ikjeve do kishin qenë më të ulët po të mos kishte pasur 1997-1998. Apo mos të ishin hapur prurjet e kalimeve nga Siria. Në mjedisin tonë publik debati ska shkuar asnjëherë përtej politikës së sherrit. Edi Rama përzuri 1 milion erdhi rama ikën 600 mijë, si janë në të vërtet faktet. Pa mohuar asgjë, por i vetëdijshëm që shumëçka prej kësaj tabloje do ishte po kështu.

Disa shifra të thjeshta, flasin vetë, Këtu kemi lejet e qëndrimit në BE. Duke marrë parasysh shqiptarët që kanë vendosur të zhvendosen. Në 2008-2013, kemi më shumë të largur se në 2014-2018. Është dokument zyrtar. Në 2008 kemi afër 100 mijë njerëz brenda 1 viti, trendi vjen në ulje. Kemi trend të qëndrueshëm me një ngritje dhe rizbritje. Kemi dhe të rikthyer. Kemi dhe një shifër tjetër që flet shumë për një tjetër rikthim të rëndësishëm… Shqiptarët për bukë skanë vdekur që nga koha e skënderbeut”, tha Rama.