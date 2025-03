Kryeministri Edi Rama në një takim me qytetarët në Kuçovë ka folur për dy linjat e reja për zhvillimin rural, kredinë e butë dhe garancinë sovrane që do të lehtësojnë akesesin në financat e sipërmarrësit.

Një nga linjat e reja ka të bëjë me Bankën e Shqipërisë ku do vendosin 250 milionë Euro në dispozicion të bizneseve të vogla dhe të mesme.

“Për të ndarë risinë e dy linjave të reja të financimit, por duke u nisur nga ajo kryesorja, njëra është linja e Bankës së Shqipërisë, një instrument i Bankës që nuk është bërë kurrë më parë, duke vendosur 250 milionë Euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme dhe me fokus të bujqësia. Kur vjen puna te fokusi i bujqësisë, agroturizmi është një nga komponentët, por këtu dua t’ju nxis të shikoni pak më tutje, duke menduar edhe për agropërpunimin në funksion jo thjesht të agrouturizmit tuaj por edhe të rritjes së biznesit tuaj dhe daljes në treg me produktet tuaja”, tha Rama.

Kryeministri Rama prezantoi edhe një ligj të posaçëm që ka të bëjë me investimet e qytetarëve në tokën e tyre që kanë shfaqur probleme me ligjin e 7501 dhe të 20/20. Ai tha se duhet vetëm një dëshmi në Këshillin Bashkiak për të marrë konfirmimin që të nis punën ndërkohë që dokumentet e tjera plotësohen më vonë.

“Kredia me 2% është fantastike me 70% të garancisë kolaterale që juve ju bënë shumë punë dhe këtë e kam mesazh për të gjithë ata që kanë akoma dyshime. Kemi paketën e maleve në dispozicion e kemi kapërcyer me ligj jo me fjalë të gjithë kalvarin e përpjekjes sidomos atyre që janë në emigracion për të investuar në mungesë të letrave të pronësisë si rezultat faktit që në shumë zona që nuk u është pranuar 7501 dhe kanë qëndruar në tokat e të parëve që nga njëra anë e kanë të pamundur që ata të marrim tokat. Kështu që kemi bërë në ligj të posaçëm që cilido që do të invesojë në tokën e vet mund ta bëjë thjesht me një dëshmi të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak.

Ne i japim një dorë që qytetari të vazhdojë në investimin e vet pa pasur nevojë që t’i ketë të gjitha dokumentet ndërkohë që do t’i bëjë avash avash me 20/20 duke marrë konfirmimin nga Këshilli Bashkiak që kjo është toka e tij dhe vetëm me atë letër dhe me projektin merr konfirmimin dhe fillon punën”, tha Rama.