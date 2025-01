Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim sot (8 janar) në Tiranë me Zëvendës Sekretarin amerikan të Shtetit për Menaxhimin dhe Burimet Richard Verma dhe të Ngarkuarën me Punë, Nancy VanHorn.

“Zëvendës Sekretari i Shtetit për Menaxhimin dhe Burimet Richard R. Verma dhe e Ngarkuara me Punë Nancy VanHorn u takuan sot në Tiranë me Kryeministrin Edi Rama. Ata diskutuan mbështetjen e jashtëzakonshme të Shqipërisë për refugjatët afganë dhe Ukrainën dhe se sa jetik është integrimi në BE për të ardhmen e Shqipërisë. Zëvendës Sekretari Verma përgëzoi Shqipërinë për përzgjedhjen për një marrëveshje kompakte me MÇ, një mundësi për të bashkëpunuar në një program për rritjen ekonomike teksa Shqipëria ecën drejt integrimit të plotë europian”, shkruhet në postimin e ambasadës amerikane.