Kryeministri Edi Rama priti sot në një takim në Kryeministri, Presidentin e Lituanisë, Gitanas Nausėda.
Takimi pati në fokus forcimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, mbështetjen e Lituanisë për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe zgjerimin e BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë Presidencës së Lituanisë në Këshillin e Bashkimit Evropian në gjashtëmujorin e parë të vitit 2027.
Më herët gjatë ditës së sotme, Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nausėda, u prit në takim edhe nga Presidenti Bajram Begaj.
Mbështetja për Kosovën dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian dominuan takimin mes Presidentit Bajram Begaj dhe homologut të tij lituanez, Gitanas Nauseda, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë.
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