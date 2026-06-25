Kryeministri i vendit, Edi Rama ka reaguar me tone ironike ndaj kritikave dhe akzuave të protestussve për projektligjin që lidhet me blerjen e tokës nga persona të vendeve të Bashkimit Europian, duke i cilësuar kundërshtarët si keqinformues dhe të paaftë për të lexuar përmbajtjen e ligjit.
Në një postim në “Facebook”, Rama citoi vargjet e At Gjergj Fishtës: “Po nuk ban kurrë hajër Shqipnija, n’se padija dhe krenija do të shkojnë njit si trupi e hija”, ndërsa ironizoi një deklaratë kundër projektligjit, ku ai cilësohej si “antikombëtar” dhe që, sipas kritikëve, cenon sovranitetin e vendit.
Kreu i qeverisë sqaroi se bëhet fjalë për një nga projektligjet e lidhura me procesin e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe se dispozitat e tij do të hyjnë në fuqi vetëm shtatë vite pas anëtarësimit të vendit në BE.
Sipas Ramës, pas anëtarësimit, qytetarët e vendeve të BE-së do të kenë të drejtë të blejnë tokë në Shqipëri, njësoj si shqiptarët do të mund të blejnë prona në vendet e tjera të unionit.
“Me hyrjen në BE, Shqipëria do të jetë e madhe sa BE-ja dhe BE-ja do të jetë e vogël sa Shqipëria”, shkruan Rama në fund të reagimit të tij.
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