Edi Rama bëri një përballje në rrjet me një personazh që në rrjet u prezantua si protestues.
Një diss, siç quhet në gjuhën e komunikimit online, kishte si sfond një gjuhë rruge me sharje të Haçkajt, i cili ka kohë që ka hyrë në mjedisin publik shqiptar, duke thënë se është i arsimuar në universitetet më të mira në Zvicër, ku ai jeton.
Ai njihet si një përkrahës i PD-së dhe në vjeshtën e këtij viti u vetëkandidua si një nga kandidatët e mundshëm të Partisë Demokratike të Tiranës, për Bashkinë e Tiranës.
Ndërkaq, ajo që e bëri më të “famshëm” në rrjet, ka qenë pikërisht kur i ndjeri Fatos Nano u shtrua në gjendje të rëndë në spital, ku dhe humbi jetën.
Haçkaj, në ndërhyrjet e tij online i uronte vdekjen Fatos Nanos, duke e akuzuar se i ka marrë shtëpinë e gjyshit. Duket i referohej pjesës së banesës që familja e Nanos ka jetuar në kohën e diktaturës, por që më pas ish-kreu historik i PS-së ia dha ish-pronarëve duke lëvizur në një pallat.
Ndërkaq, në komunikimin që e përballi Edi Rama në faqen e tij, ai akuzonte kreun e qeverisë se ishte fajtor për humbjen e jetës së të atit të tij nga një sëmundje të rëndë.
Ai jeton prej shumë vitesh në Zvicër, ku në komunikimet mediatike thekson se ka punuar në poste drejtuese në shumë kompani të njohura, si dhe është bashkëthemelues i organizatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, të cilën e bashkëdrejton me Nador Bakallin, që jeton në Kanada. Evi Kokalari, akuzonte këtë të fundit para dy ditësh, se ka lidhje me personazhe të lidhura me Gardën Revolucionare të regjimit Iranian.
Nedor Bakalli, djali i Agim Bakallit, ish magazinjer në komunalen e tiranës, dhe Sali Berisha e bëri shef administrate të presidencës kur ishte president, një hajdut ordiner dhe një islamist iranian i thekur ku shtepia e tijë tek pedagogjikja u këthye në bazë të iranianëve.
Kurse ky Haçkaj, është i biri i Meri Haçkaj, ish drejtore e kuadrit e Ministrisë Ndertimit, dhe njekohesisht NIP i Dr.Halim Kosovës.
Me një fjalë, janë lesh arapi me kakardhi miu, përzier me pisllekun e Sali Berishes.