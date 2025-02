Kryeministri Edi Rama në një intervistë për televizionin grek MEGA, u pyet në lidhje me Vorio Epirin.

Pyetje: Nëntorin e kaluar vizituat Selanikut dhe gjatë fjalimit tuaj, thatë Vorio Epiri si term ka vdekur?!

Rama: “Nuk e thashë gjatë fjalimit tim. Unë nuk i përdor fjalimet e mia për të thënë gjëra që janë të pakuptimta. Ju përgjigja një kolegut tuaj më pas në konferencë shtypi. Pata një bisedë me gazetarët grekë. Një koleg i juaji më pyeti çfarë mendoj për Vorio Epirin? Për mua nuk ekziston, ndoshta është një mënyrë për ju për të përshkruar një realitet të caktuar, por jo për ne. Është njësoj si ne të themi, Shqipëria e Jugut. Nuk ka territore shqiptare, ka territore ku shqiptarët jetonin më parë. Pra territore shqiptare në Greqi nuk është gjëja e drejtë për t’u thënë. I bie të luajmë mendsh të gjithë ne, sepse do të nisim në realitete të së shkuarës dhe do sabotojmë të ardhmen tonë. Unë e shoh të ardhmen tonë, të qenit një si Euopianë. Çfarë do të thotë territore shqiptare në Greqi? Ashtu siç nuk e di çfarë do të thotë Vorio Epir”

Gjithashtu i pyetur lidhur me minoritetin grek në Shqipëri, kryeministri Rama u shpreh se nuk ka asnjë problem.

Në lidhje me minoritetin grek në Shqipëri, nuk ka asnjë problem dhe se çdo pasaktësi që mund të ketë ndodhur, siç ishte një rast me një shkollë greke në Himarë, është thjesht një keqkuptim që mund të rregullohet”, tha ai.

Më tej Rama ka shpjeguar se Ministria e Arsimit greke duhet të dërgojë mësues për të funksionuar shkollën dhe se nuk ka asnjë problem në këtë drejtim.