Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama është takuar këtë pasdite me banorët e Tiranës në Njësinë 5.
Në nisje të fjalës së tij ai është shprehur se besimi që qytetarët i kanë dhënë PS në 11 maj, i shtynë më shumë që të dëgjojnë dhe adresuar shqetësimit e të gjithë qytetarëve.
“Menjëherë pa zgjedhjeve, impakti që ka pasur te ne besimi që morëm nga qytetarët brenda dhe jashtë vendit, ka krijuar një ndjenjë shumë më të fortë detyrimi për të qenë sa më pranë njerëzve dhe për të bërë gjithçka që është e mundur që shqetësimet të dëgjohen si duhet dhe për t’i adresuar sa të jetë e mundur”, tha Rama.
Duke u ndalur te buxheti i 2026, Rama se tha se pjesa e ‘luanit’ në këtë buxhet për katër vitet e ardhshme, u adresohet pikërisht pensionistëve.
“Pjesa e luanit në buxhetin e katër viteve të ardhshme, është pjesa që më në fund i takon pensionistëve. Kam dëgjuar dhe një muhabet tjetër që nuk do japim bonusin e këtij viti… të gjithë pensionistët do të marrin bonusin që kanë marrë dhe u është premtuar. Do ta marrin përsëri para vitit të ri, sipas atyre dy fashave që i kemi sqaruar”, u shpreh kreu i ekzekutivit.
