Rama pas telefonatës me Von der Leyen: Së shpejti në Rajon mbërrijnë 651 mijë vaksina Pfizer

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjete sociale.

Rama shkruan, se pas një telefonate që kishte me Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, kjo e fundit i transmetuar lajmin se BE do të shpërndajë 651 mijë vaksina për vendet e Rajonit.

Postimi i plotë i Edi Ramës:

Një LAJM I MIRË në telefonatën me Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen: Së shpejti 651 mijë vaksina Pfizer do të vijnë në rajon nga Bashkimi Europian

Më në fund