Aktualisht në vendin tonë ka filluar vaksinimi masiv prej 4 ditësh. Dozat kineze SinoVac janë duke i marrë aktualisht moshat mbi 70 vjeç e lart.

Kreu i qeverisë, Edi Rama, tha këtë të mërkurë se sapo të mbarojë vaksinimi për këtë fashë, të parat që do të vaksinohen do të jenë punëtoret e fasonerisë.

“Sapo të mbarojmë me vaksinimin 70 e lartë, do zbresim poshtë dhe të parat që do vaksinojmë do jenë vajzat dhe gratë e fasonerive. Vajzat dhe gratë. Burrat kismet”, tha Rama.

Kreu i qeverisë e bëri deklaratën gjatë një vizite që bëri në një prej fasonerive në qytetin e Shkodrës.

/a.r