Kryeministri Edi Rama paralajmëron se brenda pak kohësh do të jetë gati drafti i cili lejon kultivimin e kanabisit për arsye mjekësore.

“Kemi thuajse një vit që punojmë për këtë. Edhe pak do të jetë gati. Nuk bëjmë asnjëherë një punë të pa konsultuar me ekspertë vendas dhe të huaj, dhe ekspertë të huaj të nivelit të lartë. Por gjëja kryesore është konsultimi me eksperienca të tjera. Nuk kemi ardhur të shpikim, por të mësojmë sa më shumë. Shumë shpejt drafti do të jetë gati dhe do të hapet për diskutim publik”, u shpreh Rama.

Ai tha se do të ndodhë ashtu sikundër drafti i amnistisë fiskale i cili fillimisht po diskutohet me disa institucione ndërkombëtare.

Deklarata e kreut të qeverisë u bë gjatë konferencën me ambasadorin Luigi Soreca, në kuadër të ditës së Europës.

