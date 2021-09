Kryeministri Edi Rama teksa ka kërkuar votëbesimin për qeverinë e re në mandatin e tretë radhazi ka thënë në parlament se bashkitë që nuk pastrojnë mjedisin nuk do të përfitojnë asnjë grant nga buxheti i shtetit.

“Shumica e re qeverisëse duke nisur nga projekt buxheti i viti në vijim do të vendosë një buxhet për bashkitë për pastrimin. Rritja e konsumit, rritja e veprimtarisë ndërtimore nuk mund të shoqërohet me rritjen e papastëritsë. Bashkitë që nuk pastrojnë nuk do përfitojnë asnjë lloj granti të pakushtëzuar nga buxheti i shtetit”, tha Rama.

Kryeministri njoftoi se nga 1 Qershori do të jetë dita që vendi do të “çlirohet” nga qeset plastike.

“Do të hyjë ndalimi i qeseve plastike. Janë kthyer në makth për natyrën tonë. Një Shqipëri e pavarur prej tyre do të jetë e gatshme për të fituar sfidën e të ardhmes”, tha Rama.

