Hapja e tunelit nr.4 tek rrethrrotullimi ‘Shqiponja’ ka lehtësuar tashmë trafikun.

Kështu ka bërë me dije kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar disa foto me dron nga Dogana, ndërkohë që ka lajmëruar se shumë shpejt do të hapet tuneli nr.3 i cili do të lehtësoje qarkullimin e automjeteve nga Durrësi në drejtim të zonës së Astirit.

‘Pas hapjes së tunelit Nr.4 që ndikoi në lehtësimin e qarkullimit të mjeteve, së shpejti do të bëhet edhe hapja e tunelit Nr.3 i cili do të lehtësojë qarkullimin e automjeteve nga Durrësi në drejtim të zonës së Astirit dhe krijojë kushtet për përshpejtimin e ndërtimit të tuneleve të tjera në proces.’– shkruan Rama./ b.h