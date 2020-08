Kryeministri i vendit, Edi Rama ka uruar per pushime te mbare gjithe shqiptaret qe kane zgjedhur gushtin si muajin per te shijuar Shqiperine, duke postuar nje video me pamje fantastike qe asaj qe ofron vendi yne.

NJe thumb nuk e ka lene mangut edhe per gjithe ata qe kritikojne per cdo gje, sipas tij, neper klube dhe me profile false.

Mesazhi i Rames

MIRËMËNGJES 😊

dhe me këto pamje të mrekullueshme, ku puna e shqiptarëve që nuk vrasin kohën duke sharë e duke u ankuar nëpër klube e profile fallco, ka krijuar falë edhe politikave tona të reja mbështetëse, burime mbresëlënëse fitimi aty ku deri para ca vitesh kishte ferra e braktisje, ju uroj pushime të mbara e shëndet familjarisht, të gjithë shqiptarëve që kanë zgjedhur gushtin si kohën për të shijuar Shqipërinë❤️☀️🇦🇱

g.kosovari