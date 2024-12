Kryeministri Edi Rama gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me Péter Szijjártó, Ministër i Punëve të Jashtme të Hungarisë, e cila mban Presidencën e Këshillit të BE, foli për progresin e Shqipërisë drejt BE-së.

Kreu i qeverisë u pyet se cili do të jetë kapitulli më i vështirë për tu hapur dhe për t’u mbyllur me BE, ku u përgjigj duke thënë se nuk ka kapitull që është i lehtë me BE.

Sakaq nuk munguan as batutat e tij, duke thënë Shqipëria kërkon të martohet me Bashkimin Evropian, ndërsa shtoi se “ne duam të harrojmë të gjitha divorcet e së shkuarës”.

“Kam mësuar që s’ka kapitull apo paragraf që është i lehtë me BE. Çdo gjë duhet të kalojë në një shqyrtim të hollësishëm. Nëpërmjet dialogut të përbashkët dhe mirëkuptimit ne presim siç e kam thënë, të hapim kapitujt. Komsionerja ndihmon vendin që të rritet, piqet, transformohet. Si një garantues për sundimin e ligjit, çdo gjë tjetër funksion. Për këtë grup kapitull s’është shumë i vështirë, pasi Shqipëria ka qenë në harmoni me politikat e BE për sa i përket diplomacisë. Të shqiptarët janë mbështetës për këto lloj politikash, ne kemi bërë një zgjedhje të qartë si komb. Ne duam të martohemi me BE, të harrojmë të gjithë divorcet e së kaluarës. Nuk ka kthim pas, ka vetëm rrugë para. Ne duhet tu japim shqiptarëve atë çka po presin, e presin me shekuj.”, u shpreh Rama.