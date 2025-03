Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj “shqetësimet” e opozitës për replikat mes tij dhe Lulzim Bashës. Në një video në rrjete sociale, kreu i qeverisë thotë se nuk duhet të shqetësohen për të, por të merren me faktin se Sali Berisha, të cilit i referohet si “bufi i kënetës” ofendon duke përmendur familjarë të tij.

“Ore ca bëhet kështu më thotë stafi që ndjek rrjetet sociale janë fyer shumë militantët e kënetës me tiki taka ime me Lul Euroatlantikun. U vinka turp se nuk bën udhëheqësi kështu. Po kur dëgjoni bufin që merr rrugët me libër shtëpie për të tjerët u vjen ndopak turp apo hiç se këneta kështu e ka. Ca të tjerë shkruakan se nuk paskemi program prandaj unë po përdor Lulin që të largoje vëmendjen. E thotë bufi këtë. E kemi programin jo elektoral si ata që nuk kanë gjë në dorë, por e kemi qeverisës, fushë për fushë dhe kategori për kategori sociale. Kur të vijë dita e planifikuar do të ndajmë edhe me ju demokratët piketat kryesore, duroni pak ditë. Por mendoni vetëm pak se kur BE thotë hajdeni punojmë ditë natë se do t’ju marrim në familje dhe t’i mbyllim negociatat deri në fund 2027, si thoni ju, na e thotë për sytë e bukur se program nuk kemi apo për atletet e mia se ata janë zbathur në Bruksel. “, thotë Rama.

Më tej, Rama iu përmend edhe faktin se për tetë vite kanë qenë ata që e kanë mbajtur Lulin në krye të PD. Ai thekson gjithashtu se rezultatin e PD në 2021 me Bashën, PD s’do ta arrijë kurë më 11 Maj.

“Unë s’kam punë tjetër, që zgjodhëm përpara jush dhe fle pas jush, kështu ma do detyra se në këtë punë veç punë plotë të tjera kam. Edhe Lulin punë pune e kam unë deri në 11 Maj, se më pas ka gjumin e verës. Prandaj mos qani hallin e udhëheqësit, shtetit, popullit, programit për ato 5 minuta që harxhoj unë me Lulin, por qani hallin tuaj dhe shikoni se çfarë i duhet i duhet Shqipërisë na ju në këtë moment. Ju me Lulin harxhuat 8 vjet e mbajtët kryetar. Apo e mbajta unë? Pastaj u kthyet prapë te bufi se do t’u sillte në pushtet. Ju kujtohet se si iu tha për një muaj iu sjell në pushtet se e ka fajin Lulin. Po tani? Apo prapë Luli ua ka fajin? Kurrë s’e merrni me bufin rezultatin e 2021 me Lulin. Rri shtrembër dhe fol drejt. Harrojeni! Prandaj të paktën qeshni për ato 5 minuta në ditë se ngelët duke qarë nga humbje në humbje.”, thotë mes të tjerash kryeministri. “, shtoi ai.

Më tej, njofton se me 30 mars do të jetë në Athinë.

“Hidhuni këtej, hidhuni siç po bëjnë plot. Në Vlorë sonte janë plot me demokratë, braktiseni kënetën. Bëhuni me PS këtë herë, hidheni votën te kutia 5, për Shqipërinë në BE, për pasaportën e BE, për veten e fëmijët tuaj. A ndjesë se na qenkan mërzitur nga disset e mia me Lulin edhe disa që e shkruajnë emrin në greqisht. Shiheni më 29 mars Kreta, 30 mars në Athinë.”