Nga Rrogozhina, ku prezantoi kandidatët e Partisë Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama foli për bujqësinë, sektori i cili sipas tij në këto 8 vite qeverisje të socialistëve ka pësuar një transformim rrënjësor.

Rama tha se para 8 vitesh Shqipëria ishte e fundit në Ballkan për thithjen e fondeve nga BE për bujqësinë ndërsa tani është e para.

“Kemi dyfishuar sipërfaqen e punuar. Ishim 125 mijë hektarë dhe sot jemi në 250 mijë dhe ka ende sipërfaqe për tu mbuluar me punë. Importi i prodhimeve bujqësore ishte 7 me 1 sot është 3 me 1. Kjo do të thotë që janë rritur prodhimet bujqësore këtu dhe janë rritur eksportet. Kjo do të thotë më shumë sovranitet ushqimor dhe më shumë fuqi prodhuese për Shqipërinë. Shqipëria ka qenë e fundit për thithjen e fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë ndërkohë që sot Shqipëria është e para në Ballkan për thithjen e këtyre fondeve. Kemi krijuar një agjenci që është tamam evropiane”, tha Rama./ b.h