Të mundësojë një raport paqeje. Kjo është ajo çfarë kryeministri Edi Rama do të bënte për Evropën, apo të paktën këshillon.
Rama shfaq si shqetësim të madh nxitimin e çdo dite për të gjitha vendet e Evropës për tu armatosur e për të vendosur gjithmonë e më shumë kapital për të prodhuar armë. Dhe e gjitha kjo thotë Rama, po ndodh dhe shqetësuese është fakti se nuk ka një plan për ruajtjen e paqes në dispozicion.
“Sinqerisht unë besoj që ka diçka thellësisht të gabuar në faktin që ka një nxitim të përditshëm për tu riarmatosur për të menduar dhe për të folur e për të punuar për më shumë armë. Ndërkohë që nuk ka një plan paqeje që do të mund të shihje, ta lexoje dhe të mendoje për të. Një Evropë që nuk ka planin e saj të paqes, një Evropë e cila për vite me radhe e vuri në autopilotin e SHBA-ve dhe kur gjërat atje ndryshuan, nisi të rizbulonte fjalën armëpushim që ishte hequr nga fjalori i të gjithëve.
Ka ngecur në një pozicion që përqendrohet vetëm te armatimi. Dhe të mendosh jo për bisedim dhe për paqen është shqetësuese. Jam udhëheqësi me jetëgjatë mes atyre evropianë, por nuk më takon të jap leksione, por si një evropian i palëkundur ndihem shumë i shqetësuar dhe i trazuar nga fakti që fjala bërthamore është shndërruar në diçka normale në fjalor, ndërkohë që vetëm disa vite më parë, fjala nuk përdorej nga askush. Kërcënimi i nënkuptuar apo i hapur në medias sociale, i forcave të mëdha përsëritur me raketat bërthamore në kurriz është çmenduri. Kur sheh të gjithë këtë, e kupton.
Se cfarë duhet të bëjë ose jo, nuk ka lidhje me mua dhe Shqipërinë, dhe në fakt është gjë e mirë se në një moment kur e dreqosin e kanë vetë barrën, ndërkohë kur kanë sukses mund të themi që jemi dhe ne pjesë”, tha Rama
