Nga New York, ku po zhvillon një takim me shqiptarët atje, kryeministri Edi Rama premtoi Kadastrën digjitale, e cila sipas tij do I japë zgjidhje problemit me pronat. Ndër të tjera, Rama akuzoi PD, se grisi tapitë e pronarëve për llogari të tyre.

“Nuk jeni vetëm ju, ka edhe të tjerë. Cështja e pronës është bërë një corap i madh. Në Shqipëri ka ndodhur dicka që nuk ka ndodhur më parë në Europën pas komuniste. Megjithatë regjimi të gjithë titujt e pronësisë, pasi shtetëzoi cdo pronë, i futi në kasaforta hekuri dhe i la sic ishin. Asnjë copë letër nuk mori ta djegë ta grisë apo zëvendësojë. Mbase ata nuk e imagjinon dot që një ditë komunzimi do shembej e prona do kthehej si e drejtë themelore.

Antikomunistët këta që sot vijojnë ulërijnë kundër drejtësisë, I hapën ato kasaforta hekuri dhe i morën letrat e pronave dhe i bënë corap për llogari të tyre, por jo të pronarëve. Ajo që ne sot po bëjmë dhe është një nga kushtet më të forta më të vështira, është sistemi i gjithë situatë së pronës në një kadastër digjitale ku s’mund të bëhet asnjë ndërhyrje. Plagët e hapura me pronat janë shumë të thella. Prona është përdorur jo si në mall të babait por të vjerrit pasi ke bërë në mendje të ndaj të bijën.” tha Rama.