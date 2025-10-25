Kryeministri Edi Ram nga Berlini i bëri thirrje Europës që të ndryshojë. Rama tha se zoti e shpëtoi Donald Trump që të zgjojë Europën.
“Nëse flasim për Europën, është se unë vazhdoj të besoj, se kur Trump tha dhe vazhdon të thotë që Zoti kishte një plan për të dhe Amerikën dhe zoti e shpëtoi nga përpjekja për ta vrarë, unë mendoj se kjo është gjysma e së vërtetës, gjysma tjetër e së vërtetës është që zoti e shpëtoi për të shpëtuar edhe Europën. Europa duhet të mbledhë veten dhe duhet të kuptojë, sa më shpejt që nëse do të ruajë rëndësinë e saj duhet të ndryshojë me shpejtësi, duke e nisur me reflektimin mbi atë çka ka ndodhur deri në zgjedhjen e Trump dhe më pas kundrejt luftës në Ukrainë dhe të pyes veten nëse ka një strategji të qartë për këtë dhe nëse është e bëshme të vazhdojë ti jashtë kontraktojë amerikanëve politikën e vet të jashtme dhe se është normale të mos ketë vetë planin e paqes. I jep meritë Trump që e ka detyruar Europën të zgjohet”, tha Rama.
