Ky fillim jave do të shënojë edhe një hap më tej në rrugën e plotë të integrimit të vendit tonë në familjen evropiane. Të hënën në Bruksel, grupi negociator i udhëhequr nga kryeministri Rama do të ulet në konferencën e 7-të ndërqeveritare për të çelur kapitullin e fundit, atë të “Bujqësisë dhe Kohezionit”.
Shpejtësia me të cilën ka ecur Shqipëria, duke çelur të gjithë grupkapitujt brenda 12 muajve, është rekord në procesin e integrimit për vendet kandidate.
Synimi madhor për qeverinë Rama është mbyllja e negociatave brenda 2027. Shqipëria do të kalojë më pas në një proces të gjatë politik për të marrë dritën jeshilë nga 27 parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian.
Vendi ynë ka hapur deri më tani 5 nga 6 grupkapitujt e negociatave: Themeloret, Marrëdhëniet me Jashtë, Tregun e Brendshëm, Konkurrueshmëria dhe Rritja gjithëpërfshirëse, si dhe Axhendën e Gjelbër.
Në Bruksel ka optimizëm se brenda vitit 2030 Shqipëria do të realizojë integrimin e plotë në BE, ndërsa vetë kryeministri Edi Rama e ka shpallur anëtarësimin në BE prioritet të mandatit të katërt qeverisës.
Të martën, kreu i qeverisë shqiptare do të jetë folës kryesor i samitit të dytë për zgjerimin, pas atij që u zhvillua në fillim të këtij muaji.
Në këtë samit do të flasin presidentja e KE, Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ndërsa nga rajoni ynë kryeministri malazez Milojko Spajiç dhe kryeparlamentarja serbe Ana Brnabiç.
