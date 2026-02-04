Kryeministri Edi Rama ka nisur vizitën e tij në Vatikan me një ndalesë simbolike në Genazzano, në bazilikën e famshme ku ndodhet shembëlltyra e Zojës së Këshillit të Mirë, e njohur edhe si Zoja e Shqipërisë.
Në një postim në rrjetet sociale, Rama bën me dije se kjo bazilikë mban një lidhje të veçantë historike me Shqipërinë, pasi aty ruhet një fragment i shkëputur nga muri i Kishës së Shkodrës në vitin 1467.
Sipas kryeministrit, pranë Zojës së Shqipërisë qëndron gjithmonë edhe flamuri kombëtar, ndërsa Genazzano ka qenë vend pelegrinazhi dhe lutjeje për thuajse të gjithë Papët e Romës.
Rama kujton gjithashtu se gjesti i parë që bëri Papa Leoni XVI menjëherë pas zgjedhjes së tij ishte pikërisht një vizitë dhe lutje në këtë bazilikë, te Zoja e Shqipërisë.
POSTIMI I RAMËS:
VIZITA NË VATIKAN për takimin me Atin e Shenjtë, nisi sot nga Genazzano, në bazilikën e famshme, ku gjendet shembëlltyra e Zojës së Këshillit të Mirë, mbi një copë të shkëputur nga muri i Kishës së Shkodrës në vitin e largët 1467
Që nga ajo kohë asnjë kryetar shteti ose qeverie shqiptare nuk e kishte shkelur pragun e bazilikës, ku krah Zojës së Shqipërisë qëndron përherë edhe flamuri ynë kombëtar, e ku kanë kryer vizita e rite thuajse të gjithë Papët e Romës. Gjëja e parë që bëri edhe Papa Leoni XVI sapo u zgjodh, ishte vinte e të lutej në Genazzano te Zoja e Shqipërisë që thirret edhe Regina di Albania – Mbretëresha e Shqipërisë.
