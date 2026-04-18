Kryeministri Edi Rama ndodhet në Spanjë me ftesë të homologut të tij spanjoll, Pedro Sánchez, ku po merr pjesë në aktivitete ndërkombëtare të nivelit të lartë për demokracinë.
Gjatë qëndrimit të tij, Rama do të marrë pjesë në mbledhjen e katërt të Samitit “Në Mbrojtje të Demokracisë”, i cili zhvillohet në Barcelonë dhe mbledh liderë nga vende të ndryshme.
Në kuadër të samitit, kryeministri shqiptar po zhvillon takime bilaterale me Pedro Sánchez dhe me Presidentin e Këshillit Evropian, António Costa.
Një ditë më parë, Rama u prit gjithashtu nga Dhoma e Tregtisë së Katalonjës, ku theksoi se Shqipëria po shndërrohet në një destinacion gjithnjë e më të preferuar për turistët e rinj spanjollë. Ai shtoi se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Spanjës ndodhen në nivelin më të mirë historik.
Në samit janë afro 116 folës dhe Rama do të mbajë fjalimin e tij në ditën e dytë, ku do të flitet për Institucionet dhe Multilaterizmin si dhe “Dezinformimin dhe teknologjinë digjitale”.
