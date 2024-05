Analisti Ben Andoni ka folur në studion e RTSH-24, për takimin e kryeministrit Edi Rama sot në Athinë.

Duke komentuar turrin e takimeve që do të zhvillojë në disa shtet të ndryshme kryeministrit Rama, analisti Ben Andoni tha se ky turr takimesh nisi nga Athina sepse aty është jo vetëm numri më i madh i shqiptarëve që kanë emigruar por dhe problematikat mes dy vendeve janë dhe më të mëdha.

Gazetari Andoni tha që kjo vizitë duhet para në dy këndvështrime; Se pari tha ai, në atë ‘makro’ është jashtëzakonisht ngazëllues dhe shikon një sallë të mbushur plot me patriot. Ndërsa në aspektin tjetër personalisht me shqetëson pikërisht ky ngazëllim I tillë.

“Rama ka artikuluar problematika reale në këtë takim por në pikëpamjen time u shpreh ai, I mungonin dy problematika kryesore. Së pari është vota e diasporës si një kauzë shumë e madhe. Me reminitancat e veta diaspora është një nga burimet kryesore e mbijetesës së shqiptarëve. Ndërsa problemi tjetër është ligji i detit, për mos thënë që dhe çështja Çame u prek shumë cekët pa u precizuara”, u shpreh ai

Por sipas z. Andoni, kjo është një përpjeke e vërtetë e z. Rama së pari për të treguar që Shqipëria nuk ka probleme të brendshme si dhe për ti mbajtur të azhurnuar diasporën me zhvillimet politike dhe jo vetëm në Shqipëri.

“Për komunitetin e shqiptarëve të Greqisë , Rama përmendi disa çështje që kanë interes për ata sikurse është çështja e pensioneve si dhe ngritjen e një Qendre Kulturore, që për hir të së vërtetës Shqipëria duhet ta bëjë në shumë vend. Një sërë vendesh në Shqipëri kanë qendra kulture, madje dhe Maqedonia e Veriut ka qendër kulture këtu tek ne, ndërsa ne nuk kemi ende në Greqi”.

Personalisht, tha Andoni, shpreh habi kur nuk kemi një Dhomë Tregtie me shtetin Grek.

“Kemi dhoma tregtie me serbët, kemi dhoma tregtie me shumë vende të tjera dhe mos të kesh me Greqinë është një paradoks” tha ai.

Sepse sikurse tha ai, Greqia është një nga investitorët kryesor në vendin tonë. Z. Rama është përpjekur që të zbusin jashtëzakonisht problemet që kemi me palën greke me anë të atyre retorikave. Nga njerëzit pranë kryeministrit Rama është thënë që nuk ka pasur retorikë nacionaliste por brenda kishte nacionalizëm në fjalën e Ramës.

“ Rama ndihet shumë i sigurt në pushtetin e vetë në Shqipëri dhe mesa duket këtë siguri po mundohet ta përcjell dhe në komunitetin shqiptar në Greqi. Për ti thënë që jemi pranë jush, do ju mbështesim. Por në fakt duhet jashtëzakonisht punë për ta bërë këtë.

Organizimi i sotëm ishte një organizim shumë i mirë. Me këtë organizim i jep dhe atyre njerëzve atje një mbështetje nga Tirana Zyrtare duke thënë që ; Nuk jeni vetëm.

Artikulimi nga z. Rama për të ashtu quajturin “ligji i luftës” ishte interesant por nuk duhet të harrojmë që z. Rama ka 11 vite në pushtet dhe një pjesë të energjisë së tij duhet ta konsumonte për këtë çështje.

“shumë mirë që solli ndërmend “fshesën greke” që është një nga kujtimet më të këqia që kemi nga autoritetet greke. Por ashtu dhe ndihmën e madhe që ka dhënë shteti greke për ne. Nuk duhet të harrojmë diçka që në momentin më të keq të Shqipërisë, Greqia hapi kufijtë për shqiptarët.

Analisti Andoni shprehu mendimin që pala shqiptare duhet t’ia kujtoj vazhdimisht këto problematika qeverisë greke.

“ Qeveria shqiptare duhet ti kujtojë qeverise greke që ata e kanë hequr ligjin e luftës me Italinë që i ka pushtuar dhe vazhdojnë ende ligji i luftës me Shqipërinë. Qeveria shqiptare duhet ti kërkojë një lloj afati palës greke për këtë çështje.”

Greqia i ka sjell probleme jo të pakta Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Qeveria e sotme nuk duhet ta marri këtë takim si kredi për sot por ta marri si kreditë të rritjes të Shqipërisë dhe rolit të saj në planin ndërkombëtar. Sepse fal kontributit të gjithëve kryeministrave, roli i Shqipërisë është rritur dhe këtu është kleçka, që Rama mos ta marr si investim personal.

Në përfundim analisti Ben Andoni shprehu mendimin se kryeministri grek do të reagoi për këtë vizitë pasi të kthehet nga Turqia, sepse fokusi i tij, sikurse theksoi, në politikën e jashtme këto ditë është vizita në Turqi.

/a.r