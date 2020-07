Kryeministri Edi Rama pati sot një përgjigje për ndërkombëtarët, të cilët janë shprehur skeptikë për ndryshimet kushtetuese.

Ai tha se i vlerëson maksimalisht ambasadorët e angazhuar kryesisht për marrëveshjen e 5 qershorit, por nga ana tjetër ata duhet të mësohen të jetojnë me idene se Kuvendi është sovran.

“Falenderoj përfaqësuesen e nderuar të SHBA që hapi edhe derën e shtëpisë së saj, meqë Parlamenti ishte një godinë e papranueshme nga Lulzim Basha; Përfaqësuesin e nderuar të BE dhe atë të Britanisë që personalisht e lehtësuan komunikimin.

Ky është episodi i fundit ku bëhet dialog shqip me përkthim nëpër ambasada të huaja. E falenderoj edhe zotin Wanderpuhl me të cilin kemi komunikim dhe është më shumë mik me Bashën sesa me Mua, por unë nuk jam xheloz.

Parlamenti i Shqipërisë është sovran dhe këtu do të vendoset siç mendojnë përfaqësuesit e popullit shqiptar. Do të vendoset ekzaktësisht në respekt të marrëveshjes së 5 qershorit nga njëra anë, dhe nga anatjetër në respekt të shqiptarëve që duan të votojnë deputetët dhe jo partitë. Miqtë tanë duhet të mësohen të jetojnë me këtë vendim” – tha Edi Rama.

/JavaNews/a.r