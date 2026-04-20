Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar në rrjetet sociale një video nga takimi i tij me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan në Abu Dabi.
Në mesazhin shoqërues të videos, Rama e ka cilësuar takimin si “vëllazëror”, duke theksuar frymën e bashkëpunimit dhe vizionin e përbashkët për të ardhmen. Sipas tij, diskutimet u zhvilluan me bindjen e fortë se për “paqedashësit dhe ndërtuesit vullnetmirë të së ardhmes, më e mira është përpara”.
Takimi vjen në kuadër të marrëdhënieve të vazhdueshme mes Shqipërisë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat vitet e fundit kanë njohur bashkëpunim në disa fusha, përfshirë investimet dhe zhvillimin ekonomik.
