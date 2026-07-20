Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale momente nga edicioni i “Festivalit Ndërkombëtar të Bandave Frymore AIR BEAT FESTIVAL – LuluFest”, duke vlerësuar atmosferën artistike që solli aktiviteti në qytetin e Korçës.
Sipas Ramës, festivali mblodhi për dy netë me radhë mbi 200 muzikantë nga Shqipëria, Italia, Mali i Zi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, duke e kthyer Korçën në një qendër të rëndësishme të shkëmbimit kulturor dhe artistik.
“Festivali Ndërkombëtar i Bandave Frymore AIR BEAT FESTIVAL – LuluFest solli për dy netë me radhë në Korçë një atmosferë të jashtëzakonshme artistike, duke bërë bashkë mbi 200 muzikantë nga Shqipëria, Italia, Mali i Zi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut
Paradat dhe koncertet në qytet u shndërruan në një festë të muzikës, kulturës dhe traditave, duke e kthyer Korçën në një pikëtakim ndërkombëtar të artistëve dhe publikut”, shkruan Rama.
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